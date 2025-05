Voditelj i glumac Tarik Filipović je sada otvoreno govorio o temi koju retko deli u javnosti. Između ostalog, on je govorio o ulozi očuha Lejlinom sinu Dini.

"Ti si danas i očuh, mada ti kažeš otac i Lejlinom sinu iz prvog braka. I ta situacija je isto tako prirodna, jer sve što je ljudsko nije nam strano, ali ljudi uvek s podozrenjem gledaju i na maćehu i na očuha, evo već sam naziv je ružan. Kako je to izgledalo na početku? Je li bilo izazovno? - pitala je Tarika voditeljka jednog podkasta "Oslobođenje".

- Pa je, bilo je izazovno, naravno. Ja sam rekao, ja nisam svoj život tako zamišljao i bio mi je šok i moram priznati da sam bio onako... sam sebe sam vagao. Ali jedan dan sam sebi rekao: 'Čekaj, ako je jedan dečačić od dve i po godine problem da ti ne budeš sa ljubavi svog života, onda i ti nisi neki ni čovek, ni frajer.' Tad sam to presekao i to je to - rekao je Tarik.