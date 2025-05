- Čim sam ga upoznala, znala sam da će to biti ljubav za ceo život. Naš prvi poljubac desio se u mom stanu na Voždovcu. Odmah me je osvojio manirima, načinom razmišljanja i stavovima. Još tada sam znala da ću se udati za njega i da je on pravi. Oduševio me je prvi put kada je trebalo da dođe kod mene. Pitao me je šta ću da popijem i pojedem, da donese. Ja sam rekla: "Ništa", jer znate kako je u početku, kad vam se neko sviđa, niti ste gladni, niti ste žedni - ispšričala je Prija jednom prilikom i kroz smeh dodala: