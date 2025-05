- Luka je imao dve godine kada sam videla da sa njim nešto nije u redu. Predložila sam ćerki da ga vodimo u Institut za decu ometenu u razvoju, a ona mi je rekla: "Ajde, mama, molim te, ne izmišljaj". Rekla sam joj da znam da je teško svakoj majci da prihvati da sa njenim detetom nešto nije u redu, ali da moramo to da uradimo. Mislila sam da je bolje da ispravljamo to što treba da se ispravi dok je još mali - pričala je Maja za "Informer" i objasnila šta ju je navelo na to da pomisli da sa detetom nešto nije u redu: