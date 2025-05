- Nisam neko ko tumači brojke, moji saradnici su me iznenadili sa brojkom. Ovo više nije samo moj projekat, ovde su se uključili i organizatori i producenti i trebali bi napraviti jednu regionalnu turneju. Zaledio sam se kada su mi rekli da je 100.000 ljudi i mi smo navikli na te brojke za filmske projekte. Za pozorište ili koncertnu dvoranu, to je jeda neverovatna cifra. To me ohrabruje i ispunjava srećom - rekao nam je Ivan i rekao da, kada je počinjao, nije očekivao ovakve reakcije.