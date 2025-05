Boban Rajović svoju decu izveo je na pravi put, to je sigurno. Ivana, Anđela i Andrija naslednici su pevača i njegove supruge Dragane, a iako ne žele da se eksponiraju u javnosti, neke informacije o njima ne mogu da se sakriju.

- Jako sam ponosan na svoju decu, vi odlično znate da oni ne žele da se eksponiraju medijski. I kada nešto izađe u medijima, to je zato što ja forsiram upravo zato što sam ponosan. I kad vide, a posebno ćerke, odmah me pozovu i budu ljute. Ali ja to posle peglam - rekao nam je kroz smeh Rajović.