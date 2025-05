- Tukao me je. Bila sam u četvrtom mesecu trudnoće. Ja sam preživela, ali beba nije. Gurnuo me je, pala sam na stomak, imala podlive. Udarao me je po glavi. Okrenuo me je. Strašno mi je da pričam o tome… Počeo je da me davi. Ostajala sam bez vazduha. Poslednje čega se sećam su reči: "Ubiću te, odrobijaću te u CZ-u!“ On se osvestio u jednom trenutku i pobegao iz stana. Bila sam užasno uplašena za sopstveni život, zvala sam sestru da dođe po mene. I sada sam uplašena, ali više ne želim da ćutim - ispričala je Ljubinka tada za Puls.