Misica i pevačica Andrijana Anči Dabetić govorila je za Grand o sinu Marku i njegovom ocu koji je izgubio život u saobraćajnoj nesreći. Ona je govorila o mometu kada je morala sinu da sopšti da je otac nastradao, a to je ujedno bio i najteži period u njenom životu.

Anči je istakla da je rodila sina baš u pravom trenutku i da je nakon saznanja da je ostala u drugom stanju odlučila da se povuče sa scene.

- Pre nego što sam poslala mama, govorila sam da kada dobijem dete, tada ću da se posvetim porodici. Od tog trenutka će karijera i obožavaoci morati malo da sačekaju. Od petnaeste godine pevam, sa dvadeset sam snimila prvi album. Marka sam dobila sa 36 godina i stvarno ako se do tada nisam ispevala, slikala, provodila – rekla je Anči za Grand.

- Čak je i Markov otac tada rekao da je to moja odluka ako želim da stavim karijeru na of. Tog trenutka sam se preselila iz Beograda. Od dana kada sam saznala da sam trudna, pa do pre par godina kada sam se vratila u Beograd. Medijska karijera je morala da čeka, ali sam ja u Baru i u Crnoj Gori radila.

Pevačica kaže da se nije pokajala zbog te odluke i naglasila da joj je vreme provedeno sa sinom najdragocenije.

- Kada me sada pitaju da li sam se pokajala zbog te odluke ili kada kažu da li bi nešto drugačije uradila, ja kažem ne. Čak ne bih ni ranije rodila dete, proživela sam sve što treba i bila sam spremna da postanem majka. Hvala Bogu, Marko je normalno dete, veselo i radoznalo, uživanje je bili gledati ga kako odrasta. Treninzi, šetnje pored mora, to njegovo odrastanje, to ne može da se nadoknadi – kazala je Anči.

Iako je nakon rođenja sina živela najlepši period, njen život obeležila je tragedija. Naime, kada je njen sin imao tri godine, Anči je ostala bez supruga koji je život izgubio u saobraćajnoj nesreći.

- Dešava se da se ljudi razbole, dešavaju se saobraćajne nesreće, ljudi se razvode. Ti odjednom shvataš da imaš dete koje nema ni tri godine, budeš nemoćan. Život se menja iz korena, sada si ti mama i tata. Trebalo je dosta vremena da meni to dođe do mozga, a onda kako ćeš detetu objasniti i kako će on to da shvati. Kada se to desilo, nisam dala da ide u vrtić jedno vreme. Konsultovala sam se sa psihologom da ne bih napravila pogrešnu odluku, oni su rekli da dete ide u vrtić i da bude sa decom. To je sve bilo u redu do jednog dana kada sam otišla po njega u vrtić i kada me je pitao kada će tata da dođe po njega – ispričala je ona i otkrila kako je sinu saopštila da je ostao bez oca:

- Tada nisam bila spremna za to pitnaje. Naravno da sam se konsutovala sa stručnim licima kako da kažem detetu od tri godine šta se dogodilo. Deci se uvek priča istina, nema ono tata je na nebu, otišao je na put. Pustila sam da me ponovo pita i onda sam rekla da je tata vozio auto, da je bilo klizavo da se to dešava u saobraćaju i da ga više nema.

