- Ja se sećam, on i Marjanović centri u Megi. J**ote, ti dolaziš, znaš šta je Jokić. Ti vidiš nekoga ko ne zna da trči, ali brate, to je magija. Ja nikada, evo koliko pratim košarku 20 godina, sigurno i više, ja to nisam video. Taj čovek je neverovatan. Ja sad da odem u starački dom, ne mogu da dam za 45 minuta 60 poena. Ljudi nisu svesni kakva je to klasa. Kad se on pojavi svi treba mirno da stoje. Da si ti najbolji na svetu. Kao da ima navigaciju u rukama kad baci loptu - rekao je Janjuš u potkastu "Panama", na "Meridian Tv".