- Ja se više nikad neću udati, to je definitivno. To nije stvar odluke, već promena stava o tome. Za ljubav sam uvek, ali brak je toliko prevaziđena institucija, toliko te ograničava u svakom smislu. Ja ne mogu da potpišem, niti da obećam nešto kada ne znam šta ću osećati sutra. Brak je potpuno besmislen! Ovo čudno zvuči kada izgovara osoba koja iza sebe ima tri braka, ali upravo zbog toga i mogu to da kažem - izjavila je jednom prilikom Bekvalčeva.