- Ja sam neko ko je od samog početka, bili smo zajedno na sistematskom, rekao sam mu da je sa mnom i da ne brine. Odmah sam se čuo sa njegovom majkom s kojom sam bio na Farmi, sa Zlatom i Pejom, oni su me zadužili na Farmi, meni je mama njegova spremala klopu, bila mi je kao sestra. Njegov tata mi je bio više od druga, nikada me nije prodao, bio je uz mene do kraja! Ja sam izašao kao 10. u finalu, on kao 9., ja sam se osetio kao dužan da brinem o njemu... Prihvatio sam ga kao da je moj sin, drug. Nismo se odaljili! Ja sam mu rekao da se ograđujem kada upadne u neku vezu, jer sam svestan šta je rijaliti. Bolje da je bio sa nekom cipiripi devojkom nego sa Enom. On je jako mlad, nije životno iskusan, pored toga što je prepametan, inteligentan. Kada sam video da se budi u njemu, on je ušao u neki totalni film. On je iskreno ustao i rekao: "Ja ovu devojku volim", bio je iskren i srčano je odreagovao, to ne može da bude neiskreno.