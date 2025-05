- Ma nekoj svinji tamo, palo na pamet da vređa moju ženu. Slušaj me svinjo, slušaj me! Jednu ženu si vređanjem ubio, tj. ona se sama ubila tvojim hejtom. Slušaj me, neće se to više desiti u životu, nikad u životu se neće desiti da Baka Prase ubije bilo koju ženu više - pričao je.