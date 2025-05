- Izgubila sam osobu koja mi je najbitnija fizički, ali znam da je on uvek tu sa mnom. Ja sam, iskreno, bila na korak da odustanem, ali znakovi kraj puta su me naterali da ne odustanem i znam da je on pored mene.

- On je uvek bio nasmejan i ostaće mi tako u sećanju. Sa njim je svaki momenat bio savršen. Od svega je umeo da napravi zabavu. Ne znam kako da objasnim, to je čovek koji je besmrtan. I to ne kažem ja kao njegova ćerka, to kaže svako ko je imao priliku makar jednom u životu da ga vidi, da je njegova energija ostala da sija i sijaće zauvek i nadživeće nas sve. Nedostaje mi najviše na svetu.