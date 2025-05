- Jednom sam doživela da me prevario i to sam otkrila sama - rekla je tada pevačica.

- Kopala sam, zato što sam osetila da sam u pravu. Primetila sam po njemu da se nešto dešava i krivo mi je što nisam to brzo sanirala. Ja sam to još pre osetila i htela sam da raskinem sa tom osobom, ali eto, čekala sam da vidim to crno na belo - rekla je Seka tada u podkastu kod Anastasije Grujić.