Podsetimo, Bubamara je i sama detaljno objasnila zbog čega ju je Seka povredila:

- Povredila me je za koncert, pravila se da mi je drugarica. Ja sam išla, obilazila joj dete, ona napravi sedam dana koncert pred moj, a pritom sam ja u tom momentu u bolnici. Seka Aleksić je u pitanju - rekla je Dara, pa nastavila:

- Mi sedimo zajedno u emisiji "Ami Dži šou", ja u novembru najavljujem svoj koncert za april i prošlo je malo od toga, ona uzme i zakaže sedam dana pre mene. Ja je nazovem i pitam: "Čoveče, o čemu se radi?" I ona mi kaže: "Ne znam ja to, menadžeri ovo, ono..." Ja joj kažem: "Znali ste u novembru, pravite sedam dana posle, mesec dana posle..." Ja mislim da je to neka ljubomora, imali su neke sponzore, a sumnjam da su joj neki platili da me sabotiraju, a Darinka sama - kazala je ona 2018.

Pevačica sebe smatra velikom zvezdom i nije htela da se svađa, ali je iznela svoj stav o koleginicom koncertu.

- A Darinka, pošto je raketa bez navođenja, angažuje najjače ljude za ozvučenje i binu. Mislim da do tada nijedna pevačica nije imala takav koncert. Bez ikakvih sponzora, sama. Haos sam napravila. Ja sam tu bila pobednik, a njen koncert je bio "Znanje imanje", vašar sa tri sijalice i neko pevanje. Užas. Svakog stigne kazna božja ko je pokvaren. Mene su neki terali čak i da odustanem. Zamisli ti to. Tu je bilo sabotiranja takvih, pa ne daj ovo, ne daj ono. Mislim se: "Šta ne daš, sada ćeš da vidiš šta je koncert." Brat i ja smo se borili kao lavovi. Na estradi ne možeš da imaš drugaricu s kojom možeš da se družiš svaki dan jer se bavite istim poslom. Ne ide to - izjavila je Dara, pa otkrila da li su se ikad srele ili čule:

Bubamara ima amneziju

- Nismo nikad i ne želim. Ti ljudi za mene ne postoje, ja imam amneziju na loše ljude i loše situacije. Ne diram te, ne pričam o tebi, ne zanimaš me. A kad sam prijatelj, onda sam brat - rekla je Dara.

Pokušali smo i juče da dođemo do pevačicinog komentara, ali ona nije odgovarala na naše pozive.