Nikola Peković podneo je zahtev za razvod braka od supruge Violete Peković, ali su ga snašle nove Tantalove muke. Suđenje uskoro počinje. Proslavljenom sportisti je frka zbog toga što doktorka radiologije traži pola imovine. Njemu se to, prema rečima našeg izvora, a njegovog bliskog prijatelja, nimalo ne dopada.



- Uskoro počinje ročište, a Nikola ženi, s kojom ima dete, ne želi da prepusti imovinu. Nešto su stekli u braku, a ima dosta toga što je on imao pre nego što se oženio. Priča se da imaju predbračni ugovor, to nije tačno. Violeta nikakav papir na dan venčanja, a ni pre toga nije potpisivala. Oni su se tada uzeli iz najveće ljubavi. Međutim, okolnosti su se promenile i Violeta želi maksimalno da obezbedi svog sina. Biće tu haos na suđenju, garantujem vam jer posle razlaza nisu ostali u prijateljskom odnosu, a druga žena je jedan od glavnih razloga kraha njihovog braka - priča naš izvor.

Prema njegovim rečima, Peković smatra da Violeti treba da pripadne samo ono što je ona unela u bračnu zajednicu.

- Tačno deset godina su oni gradili svoju zajednicu, ali Nikola je imao poslovnih kombinacija u kojima je odlično zarađivao. Sve što je stekao u tom periodu on nema nameru da deli s njom. Štaviše, smeta mu što ona traži polovinu. Zato i priča prijateljima da će mu biti mučno da se s njom pogađa pred sudijama i advokatima. Ni brakorazvodna parnica još uvek nije počela, sve se odugovlači i sve se čeka. Ali Violeta od onoga što je zacrtala nema nameru da popusti - priča naš izvor.