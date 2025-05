- Naravno da mi je drago, jer se čuje kako pričam sa strane. Ona je mene izvređala, nikada joj nisam uzvratila. Onda je došao ovaj mali koji me vređa 24 sata, vređa me i govori mi da sam ku*va, a kada sam pukla, rekla sam da počisti to ispred izolacije, jer sam pukla više - rekla je Ena.