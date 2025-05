- Ivan skače ispod bine i diže te sklopke. Diže, spušta, ne znam kako je to uspeo, ali struja je došla. To što je uradio je opasno po život. Ali to nije kraj drame. Otišla sam da se presvučem za treći blok. Imala sam gosta na bini koji je svirao violinu i ponovo se sve ugasilo. Pitala sam šta se dešava, oni mi kažu da je nestala struja i da moramo 15 minuta pauze da imamo. Kako 15 minuta pauza pitam se? Otići će mi ljudi, skandal. Polovično obučena i bosa sam istračala na binu, uzela mikrofon i počela da pevam. Kako sam počela da pevam tu pesmu, sve je počelo da se pali. Koncert smo održali do kraja - prisetila se Tairovićeva.