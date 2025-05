- Vrlo zanimljiva sezona, kao nikad. Nikad više lepih devojaka. Dosta njih se istaklo, ovi stari su mi dosadni. Ima dosta parova, to mi se dopada. Zaboravili smo da je Anđela Đuričić meni i mojoj deci želela smrt. Za mene je Nenad Marinković Gastoz pobednik. Jovan Pejić Peja je iskren, ali ko sa decom spava, upi*an se budi. Crnogorče ima dosta fanova, a ja sa njima vodim rat - rekla je Zorica.

- Ne znam ko su ta deca. Za mene je to jedna lakrdija, to prešaltavanje. Nije lako tamo, ali je van pameti. Ne biraju sredstva, to mi se ne sviđa.