- Najneprijatniji događaj na nastupu mi se desio na Kosovu pre nekih šest-sedam godina. Obezbeđenje me je povelo kroz masu, kako bih izašla na scenu. Jedan dečko iz publike me je uštinuo za dojku, tako jako da to ne mogu da objasnim - ispričala je Tamara svojevremeno, pa je dodala: