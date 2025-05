Njemu je tada određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega je saslušan u nadležnom tužilaštvu. Njegov advokat Dušan Tomić potvrdio je za Kurir da je tada došlo do hapšenja i objasnio "da je neosnovano lišen slobode."

- Neće više Zmaj biti glup i laprdati! Pokušali su me ubiti, ubiti moju stoku. Sudija koji me zatvorio odgovaraće pred Bogom što mi je medved napao stoku. Do smrti ću tražiti da sud osudi medveda koji mi je pobio nejaku telad - rekao je u svom stilu pred malim ekranima Zmaj.

- Povremeno čuva i stoku, nadniči za sitan novac. Ali to mu nije dovoljno ni za osnovne potrebe. Da se oni nisu sažalili na njega, to bi bilo strašno. Za njega bi možda bilo najbolje da ponovo uđe u neki rijaliti, ali on više nije zainteresovan za to. Odlučio je da se definitivno povuče iz javnog života - završio je izlaganje naš izvor.