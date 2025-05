Saša Mirković oglasio se za Kurir nakon što je brutalno prebijen u Zagrebu. Osnivač i direktor Hype produkcije i Hype televizije u kratkoj poruci je potvrdio da je došlo do incidenta ispred luksuznog hotela. On je za napad optužio estradnog menadžera Velibora Popovića Popa.

- To je pokušaj ubistva od strane Velibora Popovića Popa. Napao me je s leđa u Zagrebu. Trenutno ne mogu da razgovaram, vode me na Rebro kliniku na snimanje - poručio je Saša Mirković za Kurir.