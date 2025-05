- Ma šta pričate? Znate li za detalje? Pojma nemam tog lika, ali šokirali ste me. Juče sam se čuo sa njim, dogovorili smo se da se u ponedeljak vidimo. Ako bilo kakav kontakt imate sa njim, prenesite mu da želim da se te rane saniraju - izjavio je pevač pa dodao:

- To je pokušaj ubistva od strane Velibora Popovića Popa. Napao me je s leđa u Zagrebu. Trenutno ne mogu da razgovaram, vode me na Rebro kliniku na snimanje - poručio je Mirković kratko za Kurir.