- Zetečena sam. Poslednje dve godine se ponašao sumnjivo, svaki muškarac ume i da slaže i da prevari, ali on se zaljubio. Nije smeo da mi kaže. Videla sam da se nešto dešava, žena to jednostavno oseti - započela je Jelena.

- Stigla mi je anonimna poruka i tako sam saznala da me vara. Trenutno se nalazim kod oca u Kuršumliji. Vraćala sam se kući u Valjevo, pa ponovo dolazila kod oca jer osetim da se nešto dešava. Aleksandar je dolazio po mene i vraćao me je u porodični dom i ni tada mi ništa nije govorio. Mogao je kao moj prijatelj i supružnik da mi otvoreno kaže, da i ja imam pravo na svoj život - istakla je Vučkovićeva.

- Stalno je negde putovao. Videla sam promenu na njemu, pa sam otišla kod oca malo da se sklonim. Htela sam da uradim nešto da ostanemo zajedno i da pokušam da spasem brak. Ko zna zašto je to dobro, želim mu svu sreću i sa njom i bez nje, sa kojom god da bude - poručila je pevačica.

- Ne uzdižem sebe, ali ja, Jelena Vučković, iz takve porodice nisam obraćala pažnju na druge devojke. Nisu mi bile bitne jer poštujem sebe. Nisam učena tako da idem da vijam druge žene. Nisam ni ljubomorna, jer mislim da previše vredim da bih se spuštala na taj nivo. Nemam pojma ko je ta žena, ali znam kako izgleda. Da sam bar zamenjena sa nekom lepoticom, uspešnom ženom, rekla bih mu svaka čast, skidam kapu. Nije to ni bitno, možda su se našli, sve je to okej, ali mogao je da mi kaže - objasnila je Jelena.

- Čujem svakakve priče, ali me ne zanima. Nisam još podnela papire za razvod braka jer je to sve sveže. Da bi nešto novo počelo, nešto mora da se završi. Sledeće nedelje ulazim u studio, već sam sve pripremila. Pesma se zove "Ludnica", definitivno će biti hit. Osim toga, tata i ja ćemo uraditi duet. Uživamo u Kuršumliji, sviramo, ovde mi je najlepše. Možda i mene čeka neka sreća, možda mi je Bog otvorio oči. Sad sam svesnija. Trebalo je samo to na lepši način da se završi, ali dobro - zaključila je Jelena Vučković.