O incidentu između Saše Mirkovića i Velibora Popovića Popa koji se dogodo u Zagrebu i dalje svi bruje. Kako Kurir saznaje, od očevidca koji se zadesio na licu mesta,jedna rečenica je bila kap koja je prelila čašu pa je došlo do fizičkog okršaja.

- Ništa nije ukazivalo na to da može da dođe do tuče. Popović je stajao ispred hotela i MIrković je tada stigao. Zaista ne znam ko se kome prvi obratio i nasrnuo, ali sam čuo kada je Pop rekao, citiraću: "Ostavi decu, Cecu i Pejovića na miru". Pretpostvaljam da je aludirao na pevače Cecu Ražnatović i Acu Pejovića. Počeli u da se tuku. Odmah su ljudi iz hotela izleteli, a Saša je pao a pod. Zaista smo svi bili u šoku - objasnio je očevidac, koji je zbog specifičnosti situacije insistirao na anonimnosti.

Mirković je, podsetimo, od siline udarca pao na zemlju s vidljivom povredom na licu, o čemu svedoče ekskluzivne fotografije do kojih je došao Kurir. On je pozvao hitnu pomoć, koja je ubrzo došla na lice mesta. Ukazana mu je medicinsku pomoć nakon čega je odveden u bolnicu na detaljne analize.

- To je pokušaj ubistva od strane Velibora Popovića Popa. Napao me je s leđa u Zagrebu. Trenutno ne mogu da razgovaram, vode me u kliniku Rebro na snimanje - bilo je sve što nam je u poruci napisao producent.