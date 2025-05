- Nema šta da objašnjavam, poruke postoje kod mene na Instagramu i ništa nikad nisam obrisala. Ja neću ništa da pričam od spolja. Mi smo bili na moru, ja sam to isto ovde pričala jer ništa ne lažem, otišla sam u Đenoviće i pričala sa bratom i sa još dva druga. Taj jedan najdivniji dečko košarkaš ima tamo restoran i svako veče nam je u vili bilo znaš koliko riba. Bora Santana je tad došao kod nas u vilu, bio je u raskidu sa Milicom, uzeo je mikrofon. On je tad pričao na telefon sa jednom osobom i ona mu je prenosila sve šta Milica radi i sa kim se kreće i preko svega toga joj je prešao. Oni znaju sa afere sa obe strane, tako da je najveća moguća glupost da moje poruke mogu da budu razlik za rakid. Bora je svašta radio, prelazila je preko toga i posle toga pravila svadbu. Išao je sa više njih, a to su Borini grupnjaci, a ja sa tim nemam nikakve veze - rekla je Ena.

- Možda sa njegove, ali to je Bora, samo ga iskuliraš. Sa moje ništa, ja to garantujem. Da li je tvoje mišljenje o meni takvo da možeš mene da spojiš sa Borom? Zamisli da sedim i pričam sa Borom ili kao on da me napali - govorila je Ena.