Estradni menadžer je za Kurir detaljno obrazložio kako je došlo do nemilog događaja.

- Reći ću vam onako kako je zaista i bilo. Ja sam stajao ispred hotela u Zagrebu. U jednom trenutku se ispred ulaza parkirao automobil. Crni džip, zagrebačke tablice. Nisam obraćao pažnju dok čovek iliti Saša Mirković nije izašao. Odmah je krenuo na mene. Počeo je da mi psuje decu. Pobili smo se muški. On je prvi krenuo na mene u prilog čemu svedoči snimak ispred hotela. Dakle, sve se jasno vidi i tu nema laži i prevare. Nikakvo ubistvo i ostale gluposti koje osoba servira u javnosti da bi ispao žrtva. To ne može da mu prođe, jer se jasno vidi na snimku. Dakle, naša čuvena poslovica kaže "Ako koza laže,rog ne laže!". Ja stojim iza svega što sam vam rekao, ne bežim ni od koga, a i nemam šta da krijem. Meni su čast i obraz najvažniji, kao i to da uvek i u svakoj situaciji zaštitim moju decu i moje prijatelje-rekao je Pop.