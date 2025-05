- Tog dana sam bila u Kuršumliji i nije mi bilo dobro. Imala sam virus, pa me je zdravstveno stanje sprečilo da prisustvujem. Čula sam se s Mirkom da mu kažem da Aca i ja nećemo moći da dođemo, razumeo me je. Baš mi je bilo krivo, ali nisam želela da im pokvarim slavlje. Videli smo se pre krštenja, često se družimo. Nemam nikog prečeg osim majke, sestre, oca, brata i naravno, supruga - rekla nam je Jelena Vučković za Telegraf.

- Meni je on rođeni brat, ne volim to "polu". Obožavam njegove klince i često se posećujemo. Malo su nemirni, ali tetka se odlično snalazi - izjavila je ćerka Goce Božinovske, Jelena Vučković, i to objavila na svom Instagram profilu uz naslov "ponosna tetka".