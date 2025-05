Slušaj vest

Voditelj i glumac Milan Kalinić je otvorio dušu i progovorio o teškom periodu koji je iza njega. Prethodne godine promenio posao, a kako je i sam priznao, to mu nije lako palo.

- Imao sam što se tiče posla jednu malu pauzu. Prvi put u životu mi se desilo da uopšte imam pauzu u televizijskom radu. Pogotovo je za mene bio novi način na koji je došlo do te pauze. Mislio sam da tako nešto ne može da se desi u jednoj normalnom sredini, ali očigledno da je ovde sve samo ne normalno. Zaista je to bio jedan šok kada vas zadesi nešto što je van pameti, suludo. To je bilo suludo za sve ljude, ne samo za mene, bilo je malo preterano. Nema veze, čovek se susretne sa tako nekim stvarima i taj osećaj nemoći i nepravde u koktelu je zaista najgora stvar koja čoveku može da se desi. Preživljavao sam nekih desetak dana to sam sa sobom.Kad te nešto strefi, a ti si nemoćan... Međutim, uz pomoć porodice i onih pravih prijatelja ja sam to prevazišao - rekao je Milan, pa nastavio:

- Znao sam da će posao da dođe, bavim se time preko dvadeset godina i mislim da svoj posao radim sasvim solidno. Znao sam da ćemo sa ovom novom emisijom krenuti dalje. Snimam seriju, evo imam ponudu za još jednu. Igram predstave, a verovatno ću od septembra imati još dve nove. Ima posla. Ovih dana izlazi i moja aplikacija za treninge. Ceo život treniram, bavim se time i želeo sam da podelim sa ljudima to neko znanje koje sam do sada stekao. Život je opet lep - rekao nam je Kalinić koji kaže da je tokom teškog perioda shvatio ko su mu pravi prijatelji.

- Ljudi me nisu razočarali, niko nije ispao neko đubre, da tako kažem. Shvatio sam samo ko su mi pravi prijatelji i nema ih ni tako malo. Kažu da si srećan čovek ako imaš samo jednog do dva prijatelja. Video sam kome je stvarno stalo do mene, ko je zajedno sa mnom prolazio kroz sve i razumeo da meni u tom trenutku treba neko. To je dragoceno, da vidiš da neko razume u kakvoj si situaciji i da ti je potreban makar samo da sedi pored tebe i to jako znači kada si na ivici da napraviš neku glupost iz nemoći. Kada imaš kroz sebe prave ljude onda kroz buru zajedno veslate. Tada shvatiš da si u suštini srećan čovek i da je sve drugo nebitno.

Pored glume, Milan se dve decenije bavi voditeljskim poslom, a kaže da nema problem kada ga ljudi doživljavaju samo kao voditelja.

- Nemam problem sa time što me mnogi ljudi doživljavaju kao voditelja jer sam negde tako izgradio karijeru. Sada me mnogi ljudi tako doživljavaju i nemam kompleks kada neko to kaže. Kada sam dobio ponudu da radim "Leteći start" bio sam mlad, neafirmisan i nepoznat glumac. Imao sam dosta dilema i puno razgovora sam sa sobom, ali mislim da sam izabrao pravu stvar kada sam pristao na to. Kad sam voditelj onda sam ja Milan, to što jesam, to prezentujem i ne glumatam. Nekome se to sviđa, nekome ne i to je sasvim okej.

Ipak, kako priznaje, imao je i izazovne situacije tokom televizijskog rada.

- Najteže mi je bilo u "Sve za ljubav" to su bili ljudi sa kojima ja nikada ne bih ulazio u neke razgovore. Nađeš se u situaciji da moraš da odradiš nešto što ti ne prija. Bilo je situacija da odbijem da pozovem nekoga u emisiju, ali to nije iz ličnih sukoba. Baš bih voleo da pozovem nekoga ko je ružno pričao o meni. Odbijao sam da pozovem one ljude koji po mom mišljenju idu ispod svakog nivoa i koji ne zadovoljavaju moje kriterijume i ne zaslužuju da se nađu u istoj emisiji sa mnom - objasnio je Milan koji se osvrnuo i na negativne komentare koje nekada dobija na mrežama.

- Mnogo mi prija što me ljudi pitaju za savete. Mislim da je najveći problem što ljudi zbog ličnih frustracija neće da sagledaju stvari na pravi način. Zato posrćemo kao društvo. Nekada čitam komentare o sebi i gledam kako ljudi daju neke epitete i ja se zapitam da li je moguće da me ovako doživljavaju. Završio sam pilotsku akademiju, glumačku akademiju, bavio sam se ozbiljno sportom do pre nekoliko godina, izgledam ovako u ovim godinama, imam dvoje divne dece, radim nekoliko poslova, imao sam divan brak i razveo sam se na maksimalno civilizovan način i ostao sa ženom u super odnosima. Neću da kažem da treba da budem uzor, ali ako o meni pišu na taj način ne znam onda šta to onda njih zadovoljava i ko je njima onda model i uzor. Nekada u ljudima uspeh tuđi izaziva frustraciju. Iskreno postoji puno uspešnih ljudi koji su meni antipatični, ali ja to sklonim sa strane i zapitam se kako su ostvarili taj uspeh, šta to oni poseduju - iskreno je rekao voditelj koji je potom otvorio dušu o razvodu, kao i prijavi za nasilje koju je dobio nedugo zatim.

