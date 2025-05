- Najteže mi je bilo da me sluša Šaban Šaulić. Na moju sreću imao je reči hvale za mene, ali sam najviše strepela od njegovih komentara. Znala sam da on sve čuje, da ništa ne može da mu promakne i da će reći sve iskreno kako misli. U to vreme sam strahovala, bogami, i od Bosanca. Imali smo tu i Anu Bekutu, Zoricu Brunclik, imena koja su meni bila nedostižna u tom momentu. I sad ja trebam da pevam pred njima, da dam sve od sebe, a znam da ne mogu. Izgledam kao da sam prepuna samopouzdanja, a to u stvari nije tako. Bilo mi je baš teško pogotovo kada stanem iza te zavese, kada ne vidim šta se dešava ispred, ko je stisnuo taster, šta se događa, a zavesa se ne otvara. Bilo je teško, ali je to put kojim sam išla.