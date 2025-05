- Zaista, jedna posebna noć za mene. Što se povrede tiče, ja to nisam osetila, dobacili su mi iz publike da pogledam koleno. Videla sam, ali sam rekla - nema veze. A u drugom bloku, pošto sam imala haljinu sa onim resama od perlica, kako sam krenula da se krećem, one su počele da padaju i to mi se sve zabadalo u stopala. Jedino sam tu osetila neku mini bol i obula sam se - rekla je pevačica, pa je potom dodala: