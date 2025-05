Tamara je bila gost emisije "Stars specijal" koja se emituje na Kurir televiziji, nedeljom u 23.30 časova

Večerašnja gošća emisije "Stars specijal", koja se emituje nedelje u 23:30 sati na Kurir televiziji, je pevačica Tamara Milutinović.

Nju su ugostili voditelji Goran Jovanović, Ivan Kleut i Olivija Jontić i sa njom komentarisali brojne estradne teme, ali i sve ono što se događalo u njenom životu i dosadašnjoj karijeri.

U muzičkoj industriji prepevavanje poznatih hitova postalo je sve češća pojava, ali ne dele svi izvođači entuzijazam prema tom trendu. Pevačica Tamara iznela je svoje stavove o kaverima, objašnjavajući zašto ih izbegava i zbog čega veruje da je došlo vreme da se napravi pauza sa prepevanjem pesama koje su već obeležile jednu epohu.

Jelena Karleuša nedavno je izbacila kaver pesme Katarine Grujić "Jedno đubre obično", a u javnosti su se potegla različita mišljenja.

- Dopada mi se, samo ja imam nekako drugačije mišljenje o svim tim pesmama koji su hitovi veliki a koji se prepevavaju, meni se to ne dopada zato što smatram da smo mi zavoleli pesmu u jednom izvođenju i navikli na nju u tom jednom originalnom izvođenju i prost sve ostalo što mi dođe do ušiju, ni to to. Jer ja odmah čujem nešto drugo, čuo ono na šta sam navikla, inače mi se dopada zamisao, trubači sve to komplet - rekla je Tamara i dodala:

- Mene su svi terali da radim kavere, ali ja sam se hvala Bogu nekako tome oduprela i bila sam u pravu. Svi su me ubeđivali da snimim šest, sedam kavera. Pa su me čak i zvali neki ljudi koji su mi nudili da će oni snositi sve troškove, a moje bi bilo samo da dođem i otpevam. Ja sam stvarno bila protiv toga, jedini kaver koji sam otpevala bio je duet sa Urošem Živkovićem i na to sam pristala jer mi je Uroš i kućni prijatelj i nešto više od kolege.

Barbara Bobak i Peđa Jovanović su napravili ozbiljne karijere počevši sa prepevavanjem pesama, što je Tamara i prokomentarisala:

- Inače kavere ne bih pevala, ali razumem kolege koji to rade. Nekome je pošlo za rukom i neko je napravio karijeru apropo svih tih kavera, tako da sada svi to gledaju i žele isto. Nije samo Barbari to pošlo za rukom, evo imamo i Peđu Jovanovića, koji je veliku karijeru napravio i puni dvorane, ali mislim da streba sada stati. Sve pesme su ispucane i treba zatišje sa tim kamerama.

