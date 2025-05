Njih dvoje su nakon ove emisije izgladili odnose, te su zajedno završili zajedno u novoj kafani Zorice Marković gde su pevali i igrali do zore, a gost koji se našao na licu mestu, Nikola Keljanović Kelja, poznati kao Ćaletov sin, tvrdi da je između njih bilo nešto više.

- Despić je bio ceo umrljan od karmina, oko usana mu je bilo sve ljubičasto… Ko još koristi ljubičasti karmin osim Vendi. Gledam Despića, on je bio mrtav razvaljen. Rekao sam mu ti si se ladno krljao sa Vendi, a on mi na to kaže brate, ja se toga ne sećam, a najgore od svega Nevena mu je bila za istim stolom - rekao je Kelja u emisiji Showbliz na Hype televiziji.