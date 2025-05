- Da li samo novac definiše moć kod muškarca? Pošto su se svi uhvatili za to "moćan", svi misle da se misli na sponzoruše. Smatram da imam normalne poglede na ovaj svet. Potpuno je prirodno da se nekome ne sviđaju moje pesme, ne može svako da doživi svaku pesmu na način na koji bi trebalo da je doživi. Svaka pesma je podležna tumačenju čoveka u skladu sa tim koliko mu je bliska srcu i glavi. Meni je ta pesma legla na prvu i nijednog trenutka nisam slušala tuđe komentare. Žene su me podržale čim je pesma izašla i ugledala svetlost dana - kaže Tamara.

- Nijednog trenutka, dok pesma nije izašla i dok nisam naišla na sve te komentare, nisam pomislila na nešto na šta su aludirali. Deo koji su mi zamerili glasi "Hoću paketić da me obori s nogu", ali ja sam ipak taj deo razumela kao neki "poklon" koji će me oboriti s nogu. A kada sam pitala tekstopisca šta je mislila pod tim, jasno mi je rekla da je to "ful paket muškarca kao osobe". Opet kažem, svako je podložan tumačenju u skladu s onim što mu je blisko srcu i glavi - kaže pevačica i dodaje: