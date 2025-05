- Neopisivo je to rečima. Velim, mislim da je naš organizam na neki način limitiran koliko emocija može propustiti i zato za sve što je iznad tog limita, čoveku se čini da sanja. I danas mi se ponekad tako čini. Recimo, dugo mi je trebalo nakon te pobede da shvatim zašto me ljudi gledaju, nisam živela tu popularnost. Samo bih povremeno shvatila da su me verovatno prepoznali kao pobednicu Evrovizije. Pa i danas me mladi novinari pitaju kakav je osećaj biti upisan u istoriju, a ja im ne mogu reći kako često ne uspevam shvatiti da se to stvarno dogodilo. Često imam osećaj da znam tu neku Emiliju, jedinu hrvatsku pobednicu Eurosonga u istoriji, i gledam taj njen uspeh sa strane, kao da ne hodam s njom ukorak.