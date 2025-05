- Ja sam uvek hteo da se bavim poljoprivredom, da budem na selu. Međutim, nisam znao tačno šta, da li da čuvam krave, piliće, ali nisam znao puno o tome, već su to bile neke moje želje. Moj tast radi piliće, sa njim sam seo. Tada mi je on objasnio sve, ja sam uzeo digitron, preračunao se i meni se ta matematika svidela.

- Ovaj plac je platio sigurno 30.000 evra, velika je farma, koju ne može svako da priušti. Unutra ima mnogo svinja i prasića, kupio je i konja, a u sve to uložio je još najmanje 20.000 evra. Imaju ljude koji dolaze i vode računa o svemu. Nisam ljubomoran, meni je drago što je tu, ja svakako ne bih imao para to da kupim. Bolje što je on kupio, pa ulaže u to, nego da propada – rekao je jedan od komšija za domaće medije.