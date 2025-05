- Potpisala sam ugovor na pet godina. Kao ono fudbaleri kad se potpišu da za nekog igraju. Angažovala me je muzička kuća da snimam samo za njih. Kupili su mi stan za taj potpis. Otplatila sam stan za godinu dana. Otplaćivala sam ga od procenta koji mi je pripadao od ploča. Kad otplatim to je moj stan i više ništa ne dugujem. Toliko su se dobro ploče prodavale - ispričala je Lepa.

U to vreme snimale su se ploče, a tiraži su bili ozbiljni. Ona kaže da je tiraž išao i do 400.000 primeraka.

- Majka je bila jako duhovita, šalila sam se sa njom. Rekla sam joj jednom kako nije zaslužila da joj pošaljem nijedan dinar. Ona me pita što. Zato što je htela da me skloni, ali nije uspela. Stomak rastao, a ono ranije ide se kod žena, pa se to uradi. Pokušala je to i čekala da odem. Međutim, stomak rastao, nije joj se dalo da me udavi - završila je pevačica.