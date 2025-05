"Zvezde Granda" se zahuktavaju. Kako se bliži finale, tako članovi žirija gledaju svaku sitnicu. Ipak, jedan takmičar posebno se izdvaja. On je Zoran Petrović Zole. Ovaj mladić je u prošloj sezoni bio u timu Dragana Stojkovića Bosanca , a ove godine je odbarao Mariju Šerifović. Sa njom dominira i važi za jednog od najboljih pevača u “Zvezdama Granda“ ove sezone, pa je tako i ovoga puta zasluženo prošao direktno u šesti krug. On je pobedio u duelu Luku Lukića.

-Zato što je Zoran toliko spremio ovo, ja ne znam, stvarno da li može bolje? Ovo je za sve do sada bilo bez greške. Luka, vidi nešto sine, sve je to lepo, ali je sve bilo razvrćkano. Napravio si grešku, ali dobro, to je kriva mentorka- rekao je Dragan aludirajući na to što je Luka u drugoj pesmi umesto strofe počeo ponovo da peva refren što ga je zbunilo i nateralo da nekoliko sekundi razmisli o tekstu koji treba da peva.