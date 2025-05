- Možda sam pomislila da će da ode u tom smeru i da neću moći da hendlujem, ali to sam ja i ko me voli, voli me takvu u paketu. Nije mi bilo teško da nastavim, samo sam pomislila da treba da napravim pauzu, ali je Bog imao druge planove za moju karijeru, koja traje i na koju sam ponosna - govorila je Anabela.