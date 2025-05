- Nije me izveo iz lokala kako se priča, ja sam išao kod babe koja živi kod Hrama Svetog Save. Vidim u tom trenutku kako izleću iz kafića neka dvojica i kreću prema meni. Meni je to bila normalna pojava, navikao sam da mi ljudi prilaze, naročito ti mlađi fanovi. Startuje mene Veljko i podravlja me. Ja mislio neki fan. Ne pratim toliko medije i estradu da bih ga znao po liku. Prvo mi je pohvalio emisije, rekao je da mu sviđaju, a ja sam mu se zahvalio.. Onda me je upitao zašto prozivam njegovu majku. U tom trenutku nisam shvatio da on govori o Ceci. Meni prolazi kroz glavu neka jadna sekretarica, neka zamenica od direktora, svašta mi se motalo. Odmah sam krenuo da se izvinjavam i da mu govorim da ja ne bi vređao nikad ničiju majku. A on mi kaže "Hoćeš da ti pustim da si prozivao moju majku", a ja mu rekao "Zašto bih prozivao tvoju majku". Veljko mi je na to odgovario "Moja majka je srpska majka, simbol srpskog naroda", tu sam skapirao da pričao o Ceci. Rekao mi je niko ne može da proziva moju majku i upitao me dal sam ja Srbin ili Amerikanac. Na kraju mi je rekao sve je u redu snimaj emisije, ali nemoj više moju majku da diraš - rekao je Teša.