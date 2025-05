- Moram da kažem da Gruja nju koristi, dečko je prodao njenu pokretnu imovinu, mislim na njen auto, a da je imao stan i to bi prodao. On je nju moralno ugrozio, pre njega nije imala Onlyfans. Ona je izmanipulisana u ljubavi, odrekla se mnogih stvari zbog njega. Ne znam kako je ona njega mogla da trpi, čovek pije svaki dan. On se kao naljuti na nju, pa ode u kafić i napije se kao d*pe. Kad ona čuje da je pijan dođe, plati račun i ode kući. Mima voli da je džek, ona je momcima davala novac. Ona kad je verna stvarno je verna, a ovo što je sad pokazala mislim da je namerno uradila jer se on njoj zgadio. On je toksični manipulator, pa prebacuje da igra igrice. Vidi se da Mima nije najbistrija. Njena porodica neće da se oglaša - govorio je Marko.