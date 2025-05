Rada Manojlović za domaće medije progovorila o svim aktuelnim temama, a prvo je priznala da je nekoliko puta "sređivala" nos u fotošopu, ipak, to joj se nije svidelo, jer smatra da sa tim gubi svoj lični pečat.

- Često ga sredim u fotošopu, ali to više nisam ja, pa onda sklonim tu prepravku. Kažu neki da mi fali samo lepši nos da bi bila idealna. Neka ga, to sam ja, ne možemo da budemo svi isti - rekla je Rada, a onda priznala da nije zadovoljna kako joj je prošao album ''Prva dama''.

- Da budem iskrena, prošlo je šest meseci, svaka ima milion na jutjubu, pola miliona na Spotifaju. Ipak, nijedna se nije izdvojila kao noseća. Dok sam slušala, sve su to ozbiljni tekstovi, nisu mi prošli. Očigledno me vole kroz brze pesme. Tek će doći vreme balada. Odugovlačila sam sa albumom, iako sam znala da nemam hit ''Momci u plavom''. Pomirila sam se tim da neuspeh može da dođe, da bih nastavila dalje. Svake godine sam imala hit i sad je bio pritisak. Sad spremam duete, biće dosta iznenađenja. Ne smem ništa da pričam. Svi znaju da jedva čeka da nađem pesmu da snimimo duet Dragana Mirković i ja. Šta je suđeno, dogodiće se.

- U mom selu ima 200 ljudi, dobar deo njih ima dete sa komšijom, ali se ne sumnja o tome. Majke se prave lude. Snajka je sa svekrom. Znaš, to su sve žene zavijene do grla, domaćice, ma primer, ali nikad se ne bi reklo.Nijedna minjak nije obukla u životu. Starije žene, čak i babe. Dužina suknje nema veze sa vernošću. U svakom okolnom selu to postoji i onda će meni te žene da zameraju minić - nasmejala se Rada kiselo.