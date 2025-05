- Nekoliko puta me je glavom udario, ruka mi je pukla na tri mesta. Jasno je da je pokušaj ubistva pokušan nadamnom. Zato ja sad pitam tužioca u Srbiji koji je prijavu onako lako prihvatio i odbio da me nije ni saslušao. Sad pitam, a zašto ste to uradili, ko vam je platio za to? Juče su bili ispred hotela Velibor Popović Pop i Boško Janković. Ko je učesvovao sve neka nadležni organi republike Hrvatske utvrde, verujem i policiji i tužilaštvu. Nadam se da će ove kriminalce da privedu pravdi i da budu osuđeni za ovo i mnoga druga krivična dela – rekao je Saša, pa dodao: