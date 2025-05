"Sonja me je ubijala" Inače, Lukas je u svojoj autobiografskoj knjizi izneo brojne detalje iz odnosa sa Sonjom.

- Siktali smo i skakali jedno na drugo, a voleli smo se! Ja sam je iskreno voleo i sigurno bih primetio da ona nije mene volela. I tako sve polako počinje da gubi smisao. Naredne tri godine sam u sopstvenom stanu proveo u dnevnom boravku. Ona je spavala s decom u spavaćoj sobi. Te tri godine sam presedeo na trosedu. Bukvalno presedeo. Nisam mogao da spavam. Sedim celu noć i razmišljam. Volim Sonju, a ona me polako ubija, izvlači me iz života na koji sam navikao i u kome se osećam slobodno i dobro. A ne mogu da se otrgnem. Naše svađe su bile užasne. I to svađe pred decom - priznao je pevač i nastavio: