“Juče, 10. maja oko 12.30 sati na Medveščaku u Ulici kneza Borne, ispred hotela izbio je fizički sukob između dva muškaraca. Prema do sada utvrđenome, 48-godišnji državljanin Srbije fizički je napao 53-godišnjeg državljanina Srbije nakon čega se udaljio s mesta događaja. Hitna pomoć 53-godišnjaku je pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gde je utvrđeno da je teško povređen. Sledi kriminalističko istraživanje. “ navodi se u saopštenju Zagrebačke policije.

Podsetimo, S aša Mirković oglasio se za Kurir nakon što je brutalno prebijen u Zagrebu. Osnivač i direktor Hype produkcije i Hype televizije u kratkoj poruci je potvrdio da je došlo do incidenta ispred luksuznog hotela. On je za napad optužio estradnog menadžera Velibora Popovića Popa.

- To je pokušaj ubistva od strane Velibora Popovića Popa. Napao me je s leđa u Zagrebu. Trenutno ne mogu da razgovaram, vode me na Rebro kliniku na snimanje - poručio je Saša Mirković za Kurir.