- Tačno je da sam bio sa Veliborom u Zagrebu. Parkirali smo automobil ispred hotela. Došli smo kako bi tog dana podelili akreditacije novinarima za koncert Tee Tairović. Ja sam ušao u hotel, a Velibor je ostao napolju da telefonira. Postoje kamere i kada dođe vreme svi će da vide šta je tačno bilo. Mirković širi laži i dezinfomracije i to je već njegov problem. Niti sam učetvovao u tome, niti me njegov lik i delo interesuje. Čuo sam samo kada je nastala frka i panika. Nisam čak ništa ni video do trenuitka dok nije on bio na podu. To nije trajalo ni minut. To što on priča da je njega neko mučki napao sa leđa se vidi na snimku. Sačekaćemo da tužilac pregleda kamere i da donese presudu ko je učetvovao i šta je zapravo bilo. Ja nisam bio u policiji, ali su službenici došli kod nas u arenu i dao sam izjavu. To je sve što imam da kažem na ovu temu-rekao je za Kurir poznati menadžer.