- Meni drugi prave skandale, ja ne. Udali su me za neke pokojnike, bože me sačuvaj i sakloni. Čoveka ne znam. On je umro pre deset godina, a mene su udali za njega. On je iz okoline Pančeva. Možda je bio neki obožavalac. Pa su me udali i za drugog pokojnika. Eto, plakala sam zbog toga, to je teško i nije mi bilo lako. Ja ne kunem, ali sam tom koji je to izmislio rekla "Daboga se i vama tako dogodilo". Ja u braku sa suprugom, dvoje dece, a oni mi tako izmišljaju.