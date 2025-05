Dino Merlin je pre deset godina poslednji put održao koncert na Koševu, u svom rodnom gradu Sarajevu. On je poželeo da, nakon objavljivanja novog albuma "Mi", opet - po peti put, svojim sugrađanima priredi noć za pamćenje, međutim, to ove godine neće biti moguće. A razlog je jasan.

U dokumentima u koje su bosanski mediji imali uvid menadžment muzičara ističe kako se planira koncert na stadionu Koševo u Sarajevu 19. ili 26. jula ove godine, ali to se ipak neće desiti.

Dino Merlin je u izjavi za BHT otkrio da neće biti koncerta i da je njegov tim činio sve da do njega dođe na najvećem stadionu u Bosni.

- Kao što svi znamo, ovo društvo je mnogo komplikovano i zapušteno u mnogim segmentima. Mnogi ljudi ne žele da preuzmu odgovornost i nedostaje tog pozitivnog stava "može" i "probaćemo", tako da je Koševo pomereno za sledeću godinu iz razloga koji nisu do mene i mog tima, nego su raznorazni akteri previše nonšalantni i ne razumeju vreme u kojem živimo i potrebe društva. Treba da ojačamo kao društvo i da gradimo sve segmente da to ide nabolje. Neki akteri, kao što je Opština Centar, bili su na visini zadatka, ali nisu mogli to da reše jer su drugi akteri zakazali - rekao je Merlin, pa nastavio: