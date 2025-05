- Sreo sam Đoleta u gradu i na pitanje: "Šta ima novo?", rekao mi je da ide u penziju. Ja sam se iznenadio, a on mi je rekao da se ne čudim, jer puni 65 godina ove godine. Pitao sam ga šta to menja u njegovom životu, on je rekao - ništa. Nastupaće i dalje i sve će ići kao i obično, samo, eto, vodiće se kao penzioner - priča nam izvor blizak Đoganiju.