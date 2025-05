Desingerica je istakao da je on primeran mladić.

- Pa, s kim će sledeće da me spoje?! Ispade da sam bio sa pola estrade, starleta i pevačica, a ja primerno biće za primer. Muškarac za poželeti u kući, kuvam, radim, živim sirotinjski, a pošteno - rekao je kroz smeh Desingerica, pa zatim ozbiljnijim tonom poručio:

- Despić je bio ceo umrljan od karmina, oko usana mu je bilo sve ljubičasto… Ko još koristi ljubičasti karmin osim Vendi. Gledam Despića, on je bio mrtav razvaljen. Rekao sam mu ti si se ladno krljao sa Vendi, a on mi na to kaže brate, ja se toga ne sećam, a najgore od svega Nevena mu je bila za istim stolom - rekao je Kelja u emisiji Showbliz na Hype televiziji.