Steva Simeunović je postao deda. Ćerka istaknutog tekstopisca i kompozitora je postala mama i to dva dana pred prvi rođendan njegove najmlađe ćerka Jovane koju je dobio u braku sa pevačicom Zoranom Simeunović .

- Sad ćete da se nasmejete. Steva je kao deda oduševeljen i ne krije radost. Ali, mi ga malo u porodici svi zezamo. Bože moj, prihvati on to, ali kaže: "Ja nisam deda, ćuti tamo!". Prvo smo ga u kući zezali deda,deda, a onda kad sam krenula okolo da pričam rekao je "Ćuti, ne govori još sam ja mlad". To je naša dečkić. Ma samo neka je zdravlja i neka se deca rađaju-rekla je Zorana.